Политика

18:24 04.10.2017

Законопроекты о восстановлении суверенитета над Донбассом обязательно вынесут на рассмотрение Рады в четверг

На пленарном заседании Верховной Рады в четверг народные депутаты рассмотрят законопроекты о восстановлении суверенитета Украины над отдельными районами Донецкой и Луганской областей, профильный комитет будет рекомендовать принять один из них за основу, заявляет глава комитета по вопросам Национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский

Отвечая на вопрос, какова вероятность, что в четверг эти законопроекты будут вынесены в сессионный зал парламента, С.Пашинский сказал: "Стопроцентная вероятность. Это безотлагательный закон (законопроект, внесенный президентом – ИФ)".

По словам парламентария, комитет будет рекомендовать народным депутатам принять один из законопроектов в первом чтении.

При этом С.Пашинский не исключил, что кто-то из членов парламента может предложить утвердить один из документов в целом.

Ранее в среду в Верховной Раде Украины были зарегистрированы два законопроекта авторства президента Украины Петра Порошенко, которые были определены как неотложные: по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (№7163) и "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей) (№7164).

По словам С.Пашинского, оба законопроекта рассмотрят в профильном комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны перед пленарным заседанием парламента в четверг.

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