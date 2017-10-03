Из-за голосования за судебную реформу Новинский заявил о создании внутренней оппозиции в "Оппозиционном блоке", а Добкин покинул партию

В связи с голосованием части народных депутатов и руководства фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде в поддержку закона о судебной реформе.

"Я высказываю свое несогласие с действием части народных депутатов от фракции "Оппозиционный блок", с руководством нашей фракции и объявляю о том, что мы вместе со своими коллегами, единомышленниками, которые не голосовали за эту судебную реформу или голосовали против нее, будем создавать платформу оппозиционную внутри "Оппозиционного блока", - заявил народный депутат фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский журналистам во вторник.

Он пояснил также решение тем, что "мы не ходим идти ни на какие договоренности с этой властью" и нежеланием предоставлять власти контроль над судебной ветвью.

При этом парламентарий подчеркнул, что это решение отнюдь не является расколом в партии и во фракции. "Ни в коем случае это никакой не раскол. Мы на раскол никогда не пойдем в нашей партии. Мы единомышленники в идеологическом плане, но по каким-то тактическим шагам мы оставляем за собой право действовать иначе и объявляем о создании отдельной платформы внутри "Оппозиционного блока", - пояснил В.Новинский.

В свою очередь, народный депутат фракции "Оппозиционный блок" Михаил Добкин заявил о выходе из состава партии в связи с прошедшим голосованием.

"Все вместе взятые так называемые "диктаторские" законы от 16 января ни в какое сравнение не идут с принятым сегодня позором о судебной "реформе". И еще. С этого дня я беспартийный", - написал М.Добкин на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

Согласно данным стенограммы, за судебную реформу во вторник проголосовало 20 из 43 депутатов из "Оппозиционного блока", среди которых, в частности, сопредседатели фракции Юрий Бойко и Александр Вилкул. 11 не голосовали, 10 отсутствовали и лишь двое проголосовали против – это В.Новинский и М.Добкин.