Политика

14:08 03.10.2017

Закон о реинтеграции Донбасса должен содержать элемент инклюзивности, считают в ЕС

В Европейском Союзе считают важным, чтобы закон о реинтеграции временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской содержал элемент инклюзивности.

"Инклюзивность очень важна для нас. Важно, чтобы закон о реинтеграции, который как я понимаю, будет рассматриваться в Верховной Раде на этой неделе, также содержал элемент инклюзивности", - сказал директор департамента по вопросам отношений с Россией, странами Восточного партнерства, Средней Азии и ОБСЕ Европейской службы внешних дел Люк Девинь на пресс-конференции во вторник в Киеве.

Он также отметил, что ЕС продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Мы нерушимы в поддержке граждан Украины. ... Мы продолжаем поддерживать мирное и стабильное разрешение конфликта по средствам имплементации Минских соглашений", - подчеркнул он.

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