Политика

12:14 03.10.2017

Генпрокурор: есть обстоятельства, препятствующие экстрадиции Саакашвили

Экстрадиционная проверка предварительно показала наличие обстоятельств, которые препятствуют экстрадиции экс-главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили в Грузию, заявляет генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Несмотря на то, что ходатайство получило Министерство юстиции, предъэкстрадиционная проверка – это функция органов прокуратуры. После возвращения нелегальным способом господина Саакашвили на украинскую территорию, мы приступили к проведению этой предъэкстрадиционной проверки", - сказал Ю.Луценко на брифинге в Харькове во вторник.

По его словам, эта проверка должна установить, действительно ли М.Сааакашвили подозревается или обвиняется в Грузии в совершении особо тяжких преступлений и есть ли обстоятельства, которые препятствуют экстрадиции.

"Предварительно, я считаю, что такие обстоятельства (препятствующие экстрадиции – ИФ) существуют, поскольку господин Саакашвили после нелегального пересечения украинской границы подал документы в адрес миграционной службы МВД, что согласно наших международных обязательств препятствуют его экстрадиции", – пояснил Ю.Луценко.

По его словам, все эти обстоятельства будут тщательно изучены и положены в основу ответа Министерства юстиции. "Эта процедура займет еще несколько недель", - добавил Ю.Луценко.

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