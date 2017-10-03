Народных депутатов во вторник ознакомят с законопроектом о реинтеграции Донбасса - Тарута

Законопроект об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей во вторник представят в одном из залов парламента, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" внефракционный народный депутат Сергей Тарута.

"Сегодня в 14:15 меня пригласили в совещательную комнату, где ознакомят с этим проектом (законопроектом о реинтеграции Донбасса – ИФ.). До этого я его не видел. Но, я думаю, как всегда, - если власть не делает это публично, это означает, что что-то прячут, стыдно. Значит в документе что-то не то", - сказал С.Тарута агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Парламентарий отметил, что поддержит этот законопроект, если "он про мир и помощь людям". "Если это снова манипуляция, и президент хочет больше полномочий, то я за него голосовать не буду", - подчеркнул С.Тарута.

В свою очередь народный депутат из фракции "Батькивщина" Сергей Соболев рассказал агентству "Интерфакс-Украина", что по состоянию на полдень вторника ни одна фракция парламента еще не видела текст законопроекта о реинтеграции Донбасса.

"Никто его не видел. Я спрашивал ключевые фракции - никто его не видел текст, говорят, что была создана рабочая группа, но никто из мною опрошенных в нее не входил. Большинство депутатов не привлекалось к такой работе. С проектом уже знакомят послов, но не народных депутатов", - сказал С.Соболев.

Он также отметил, что все комментарии по данному законопроекту "идут исключительно из Администрации президента".