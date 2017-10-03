Консультации по пенсионной реформе завершились - Денисова

Законопроект о пенсионной реформе согласован правительством, президентом и всеми фракциями, Верховная Рада может принять его уже во вторник, заявляет глава парламентского комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионному обеспечению Людмила Денисова (фракция "Народный фронт").

"Практически завершились консультации между правительственной стороной, народными депутатами, фракциями, группами, я также принимала участие. Уже есть договоренности по учению некоторых очень важных поправок, и я благодарна и фракции Ляшко (Радикальной партии Олега Ляшко - ИФ), и депутату Кужель (народный депутат из фракции "Батькивщина" Александра Кужель - ИФ) и другим - за то, что этот закон станет таким, что объединит предложения президента, правительства и депутатов", - сказала Л.Денисова журналистам во вторник в кулуарах парламента.

Она не сообщила, какие именно правки к пенсионной реформе были учтены, отметив лишь, что их около 500.

"Я думаю, что благодаря этому законопроекту, который сегодня, я надеюсь, станет законом, будут повышены пенсии почти 10 млн украинцам из общего количества 11 млн 700 тыс", - сказала она.