"Наш край" призывает ЦИК не допустить срыва выборов в Ичнянской ОТГ в Черниговской области

Партия "Наш край" заявляет о возможном срыве выборов в Ичнянской объеденной территориальной громады (ОТГ) в Черниговской области и требует от Центральной избирательной комиссии не допустить этого.

"Местная избирательная комиссия в нарушение статьи 17 закона "О местных выборах", образовала непропорциональные избирательные округа: в самом маленьком – 125 избирателей, а в самом большом – 2138. Причем от каждого из них будет избираться один депутат, то есть округа сознательно нарезали под "своих кандидатов". По закону должно быть образовано 26 округов, в каждом из которых примерно 700 избирателей", – говорится в заявлении "Нашего края", опубликованном на сайте партии в понедельник.

По информации партии, Ичнянская местная избирательная комиссия образовала непропорциональные избирательные округа.

"Наш край" также сообщает, что 29 сентября Киевский апелляционный административный суд обязал Ичнянскую городскую избирательную комиссию создать округа в соответствии с действующим законодательством Украины.

"Однако комиссия пренебрегла решением суда и оставила в силе решение о несправедливом формировании избирательных округов", – заявляют в партии.

В "Нашем крае" убеждены, что сегодня существует угроза затягивания процесса и срыва выборов в Ичнянской ОТГ.

"ЦИК должен немедленно принять все законные меры, чтобы не допустить этого", – резюмируют в партии.

Как ожидается, 29 октября состоятся выборы в 201 новообразованной объединенной громаде во всех областях Украины.