Политика

11:12 02.10.2017

Украина благодарна Австралии за поддержку в период российской агрессии - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что Украина признательна Австралии за поддержку в сложный период российской агрессии.

"Мы благодарны Австралии за постоянную политическую поддержку в такой непростой период времени для нашей страны, когда Украина является жертвой российской вооруженной агрессии", - сказал премьер на встрече с президентом Сената Австралии Стивеном Пэрри (Stephen Parry) в Киеве в понедельник.

Президент Сената отметил, что рассчитывает на улучшение сотрудничества с Украиной и по возвращении в Австралию намерен призвать членов парламента посетить Украину.

В.Гройсман подчеркнул, что Украина заинтересована в углублении сотрудничества между странами.

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Интерфакс-Украина
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