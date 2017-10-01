МИД Италии предписал послу КНДР покинуть страну

Глава МИД Италии Анджелино Альфано заявил в интервью итальянской газете "Республика", что итальянские власти приняли решение лишить аккредитации посла КНДР.

Таким образом, посол должен будет покинуть территорию Италии.

Кроме этого, А.Альфано высказался в поддержку усилий госсекретаря США Рекса Тиллерсона убедить Пхеньян отказаться от обладания ядерным оружием.

Западные СМИ напоминают, что Рим ранее высказывался за поддержание давления на северокорейский режим в связи с его ядерной программой.