Политика

11:22 01.10.2017

МИД Италии предписал послу КНДР покинуть страну

Глава МИД Италии Анджелино Альфано заявил в интервью итальянской газете "Республика", что итальянские власти приняли решение лишить аккредитации посла КНДР.

Таким образом, посол должен будет покинуть территорию Италии.

Кроме этого, А.Альфано высказался в поддержку усилий госсекретаря США Рекса Тиллерсона убедить Пхеньян отказаться от обладания ядерным оружием.

Западные СМИ напоминают, что Рим ранее высказывался за поддержание давления на северокорейский режим в связи с его ядерной программой.

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Интерфакс-Украина
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