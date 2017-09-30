Политика

10:03 30.09.2017

Тиллерсон будет курировать вопрос санкций США против России, Ирана и КНДР

Президент США Дональд Трамп поручил госсекретарю Рексу Тиллерсону курировать вопрос санкций против России, Ирана и Северной Кореи, говорится в размещенном на сайте Белого дома меморандуме.

Д.Трамп распределил полномочия между госсекретарем США, министром финансов Стивеном Мнучином и директором национальной разведки Дэном Коутсом.

Из меморандума следует, что Р.Тиллерсон будет работать над закреплением санкций, введенных администрацией бывшего президента США Барака Обамы в связи с ситуацией в Украине, а также статьями закона о санкциях, связанных с приписываемыми Москве кибератаками.

Глава Госдепа также будет принимать решения о выдаче виз "наносящим ущерб кибербезопасности" США лицам, которые якобы действуют в интересах России.

С.Мнучину президент поручил курировать применение санкций за распространение коррупции в России, а также совместно с Р.Тиллерсоном заниматься вопросом ограничений против лиц, снабжающих оружием сирийские власти.

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