Попытки использовать ЮНЕСКО для легитимизации оккупации Крыма будут пресекаться, заявляют в Киеве

Очередное ХХІІ заседание Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО, прошедшее в Министерстве иностранных дел Украины в четверг, было посвящено в первую очередь ситуации в оккупированном РФ Крыму, сообщает пресс-служба МИД в пятницу.

"В нашей работе в ЮНЕСКО мы должны всегда помнить, что часть территории Украины является оккупированной, и привлекать к этому внимание наших партнеров. Мы будем делать все возможное, чтобы предотвратить любые попытки использовать ЮНЕСКО для легитимизации незаконной аннексии Крыма", - отметил замминистра иностранных дел, председатель Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО Сергей Кислица.

Особое внимание члены Нацкомиссии уделили вопросу мониторинга состояния объектов культурного наследия в Крыму, подготовке реестра подвижных и неподвижных достопримечательностей и объектов Украины, находящихся в музейных фондах на территории Крыма, а также присоединению Украины ко Второму протоколу к Конвенции о защите культурных ценностей на случай вооруженных конфликтов (1954 года).