Парламент 5 октября может вновь рассмотреть кандидатуры в номинационную комиссию по отбору членов НКРЭКУ – Кононенко

Верховная Рада 5 октября может вновь рассмотреть кандидатуры в номинационную комиссию по отбору членов Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сообщил первый замглавы фракции БПП в Верховной Раде, член парламентского комитета по ТЭК Игорь Кононенко.

"На следующей сессионной неделе в четверг (5 октября – ИФ) мы планируем этот вопрос снова вынести на голосование в зале парламента. По крайней мере, был разговор со спикером – он готов ставить его в повестку дня. Комитеты по жилищно-коммунальному хозяйству и ТЭК должны опять подать по одной кандидатуре, предварительно рассмотрев их на своих заседаниях", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

И.Кононенко добавил, что президент и Кабмин готовы назначить членов номинационного комитета по своим квотам, однако ожидают решения парламента. "Надеюсь, в следующий четверг этот процесс будет успешно запущен", - подытожил он.

Как сообщалось, Верховная Рада дважды отклонила проекты постановлений о назначении Константина Запайщикова и Юрия Шульги членами номинационной комиссии по отбору членов НКРЭКУ.

Члены НКРЭКУ будут отбираться номинационной комиссией в составе пяти человек: двоих представителей делегирует президент, двоих – парламент (от комитета ТЭК и комитета ЖКХ), одного – Кабинет министров.

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