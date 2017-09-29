Голосов для принятия медреформы в Раде пока нет – Кононенко

У проекта медицинской реформы пока нет достаточной поддержки в сессионном зале Верховной Рады для его утверждения, отмечает заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко.

"К сожалению, с медицинской реформой сложнее, чем с пенсионной. Под нее я пока голосов не вижу. По медицинской реформе даже в коалиции есть вопросы, в основном у депутатов-мажоритарщиков", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

И.Кононенко пояснил, что по медреформе у народных депутатов есть вопросы, прежде всего, связанные с формированием госпитальных округов в областях.

"Я уже говорил и с премьером, и с членами профильного комитета о том, что нужно собирать депутатов-мажоритарщиков и в привязке к конкретной территории находить компромиссы и решения, и обязательно выходить на результативное голосование в зале", - сказал политик.

Вместе с тем И.Кононенко отметил, что за проект пенсионной реформы в Верховной Раде будет достаточно голосов. "Под пенсионную реформу я вижу голоса в парламенте, и она будет проголосована", - сказал он.

Полный текст интервью И.Кононенко будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"