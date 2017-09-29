Украине надо побороться за очередной транш МВФ и затем определиться с земельной реформой – Кононенко

Украина выполнила основные условия очередного транша Международного валютного фонда (МВФ) по программе EFF и целесообразно довести до завершения работу по получению этого транша, а дальнейшие перспективы финансирования во многом будут зависеть от определенности по земельной реформе, считает заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко

"Миллиард (транша), который мы планируем получить в этом году, нам надо брать и загонять его в резервы… В нынешнем году мы, по сути, выполнили все условия для получения транша. Но еще нужно проголосовать за пенсионную реформу и госбюджет", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

И.Кононенко отметил, что МВФ позитивно оценил предложенную украинской стороной модель пенсионной реформы и, возможно, будет рекомендовать ее другим странам.

"Сейчас найдена модель, которая устроила наших международных партнеров, в первую очередь МВФ, и которая является проходной в парламенте", – отметил замглавы фракции БПП.

Он добавил, что МВФ удовлетворен макропоказателями проекта бюджета, внесенного в парламент, и предположил, что голосование за принятие бюджета позволит получить этот транш, возможно, еще в конце этого года.

"Что касается следующего года – тут нужно крепко думать. Самое проблемное условие – введение рынка земли и принятие соответствующего пакета законопроектов перенесено на следующий год", – заявил И.Кононенко.

Он выразил уверенность, приведя в пример пенсионную реформу, что и по рынку земли можно найти модель, которая пройдет через парламент и устроит МВФ.

"Но необходима профессиональная работа министра АПК, которого, по факту, нет (министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой написал заявление об отставке – ИФ), министра финансов, премьер-министра с международными институтами, чтобы сформировать эту модель. Надеюсь, в следующем году такая модель продажи земли будет успешно сформирована", – сказал отметил замглавы фракции БПП.

Комментируя возвращение Украины на рынок еврооблигаций, И.Кононенко назвал его удачным, так как удалось частично реструктуризировать долги, снизить ставку с 7,75% до 7,375% и тем самым дать хороший сигнал для иностранных инвесторов.

"Это повод для последующих более удачных корпоративных размещений и, возможно, муниципальных размещений. Хотя на сегодняшний день у большинства местных бюджетов профицит, поэтому не думаю, что им нужны заимствования", – считает народный депутат.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"