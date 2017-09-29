Политика

10:17 29.09.2017

Дискуссия о необходимости антикоррупционного суда в Украине надуманная – Кононенко

В Украине необходимо создать антикоррупционный судебный орган, но обязательность формирования именно суда – манипуляция, заявляет заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко.

"Эта дискуссия немного надуманная. Как говорят: "Нам нужно ехать или шашечки?" Если нам нужно ехать вперед, то нужен судебный антикоррупционный орган, который эффективно работает и вызывает доверие в обществе. Как он будет называться – суд или палата – не столь важно", - сказал И.Кононенко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, судебную палату можно сформировать достаточно быстро. И.Кононенко также отметил, что в настоящее время ожидают выводы Венецианской комиссии, куда направили проект закона, предусматривающий создание антикоррупционной палаты в системе украинских судов.

На замечание о том, что меморандум МВФ предусматривал необходимость создания антикоррупционного суда, И.Кононенко пояснил: "В меморандуме с МВФ записано: антикоррупционный судебный орган, а не суд. А дальше уже идут манипуляции".

Как сообщалось, законопроект об антикоррупционных судах №6011 авторства вице-спикера парламента Оксаны Сыроид, народных депутатов Егора Соболева, Мустафы Найема, Сергея Лещенко и ряда других парламентариев был зарегистрирован в Верховной Раде в начале февраля.

Комитет по вопросам регламента Верховной Рады указал, что законодательная инициатива была зарегистрирована в парламенте с нарушением в частности ст.125 Конституции Украины, которая предусматривает, что законопроекты, касающиеся создания, реорганизации ликвидации судов, вносит президент Украины по согласованию с Высшим советом правосудия.

Вместе с тем, Высший совет правосудия (ВСП), рассмотрев проект закона "Об антикоррупционных судах" (№6011), пришел к выводу о нецелесообразности принятия этого закона как противоречащего Конституции Украины.

При этом согласно тексту меморандума между Украиной и Международным валютным фондом, закон об антикоррупционных судах должен быть принят Верховной Радой до середины июня 2017 года, а работа таких судов должна начаться до конца марта 2018 года.

Кроме того, в начале июня народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Алексеев в парламенте зарегистрировал законопроект (№6529), который предусматривает введение антикоррупционной специализаций для судей общих и апелляционных судов, а также отказ от создания Высшего антикоррупционного суда.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"

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