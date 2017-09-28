МИД Украины направит "языковую статью" закона об образовании на экспертизу в Венецианскую комиссию до конца дня

Министерство иностранных дел Украины направит касающуюся языка преподавания статью закона "Об образовании" на экспертизу в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианская комиссия) в четверг, 28 сентября, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник.

По его словам, МИД отправит соответствующую статью на экспертизу до конца дня.

Как сообщалось, 28 сентября закон "Об образовании" вступил в силу. Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, английском, других официальных языках Европейского Союза.

Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.

Ранее, 22 сентября, президент Румынии Клаус Йоханнис отменил запланированный на октябрь текущего года визит в Украину в связи с принятием Верховной Радой закона об образовании, который, по его словам, противоречит взаимным благим намерениям и резко ограничивает доступ меньшинств к образованию на их родном языке, сообщает румынское издание Agerpres.

"Узнав об этом законе, я отменил свой визит в Украину, и я также отменил прием председателя парламента, который назначил мне на встречу на конец сентября, послав, таким образом, чрезвычайно мощный дипломатический сигнал. Президентский визит - очень сильный сигнал", - сказал К.Йоханнис в четверг.

Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании.

27 сентября министр образования и науки Украины Лилия Гриневич сказала, что выводы Венецианской комиссии займут 1-2 месяца как минимум, а процедура подачи составляет ориентировочно две недели. "До конца осени у нас уже будет вывод Венецианской комиссии, и будем четко понимать, как мы движемся дальше", - сказала министр на брифинге по результатам встречи с министром национального образования Румынии Ливиу Марьяном Попом (Liviu Marian Pop) в Киеве.