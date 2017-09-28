ЕС призывает отменить незаконный приговор Умерову

В Европейском Союзе считают, что приговор Симферопольского райсуда заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерову подтверждает дальнейшее ухудшение ситуации с соблюдением прав человека в оккупированном Крыму, и призывают немедленно отменить его.

"ЕС не признает незаконную аннексию Крымского полуострова РФ, поэтому не признает этот суд и его приговор. Осуждение Умерова является серьёзным нарушением его прав. Это еще один четкий пример преследования крымскотатарского народа. Это еще одна четкая иллюстрация серьезного ухудшения прав человека на Крымском полуострове", - говорится в сообщении представительства ЕС в Украине, распространенном в четверг.

В ЕС назвали незаконный приговор И.Умерову "нарушением международного гуманитарного права, и Европейский Союз призывает отменить его".

"ЕС неуклонно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы в очередной раз призываем немедленно освободить всех граждан Украины, которые незаконно задержаны на Крымском полуострове и в России", - подытожили в ЕС.

Как сообщалось, 27 сентября Симферопольский районный суд вынес приговор И.Умерову в виде двух лет колонии-поселения.

Защита И.Умерова обжаловала приговор

В настоящее время 60-летний политик, инвалид III группы, будет находиться дома. Если суд оставит в силе решение первой инстанции, то замглавы Меджлиса после распределения самостоятельно отправиться в колонию-поселение.