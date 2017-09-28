Политика

13:58 28.09.2017

ЕС будет следить за отбором нового омбудсмена в Украине - Мингарелли

В Европейском Союзе указали на неприемлемость внешнего давления на офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека, а также отметили, что будут следить за процессом отбора нового омбудсмена.

"ЕС будет внимательно следить за процессом отбора нового уполномоченного Верховной Рады по правам человека, а также за деятельностью его офиса после избрания", - цитирует главу представительства ЕС в Украине Хьюга Мингарелли пресс-служба посольства.

По словам Х.Мингарелли, неприемлемо любое внешнее давление на офис омбудсмена.

"Независимость, профессионализм и добропорядочность - это те черты, которые должны быть и дальше присущи руководству этого офиса, его сотрудникам и характеризовать его деятельность", - добавил посол.

Он также напомнил об обязательствах Украины в рамках Соглашения об Ассоциации по защите персональных данных и борьбе с дискриминацией.

Срок полномочий нынешнего омбудсмена Валерии Лутковской истек 27 апреля 2017 года.

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