Политика

13:43 28.09.2017

Беларусь вручила Украине ноту в связи с нарушением границы воздушного пространства

МИД Беларуси вручил послу Украины ноту в связи с нарушением воздушного пространства страны с украинской стороны, сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве в четверг.

"28 сентября 2017 г. в министерство иностранных дел был приглашен посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим. По представлению министерства обороны Белоруссии руководителю украинской дипмиссии в Минске была вручена нота в связи с нарушением воздушного пространства Белоруссии со стороны Украины самолетом "DA-42", имевшим место 25 сентября 2017 г.", - заявили в МИД.

Отметив недопустимость нарушений государственной границы, белорусская сторона сообщила, что ожидает официальных объяснений и исходит из того, что Украиной будут предприняты исчерпывающие меры, направленные на недопущение повторения подобных инцидентов в будущем.

"В ходе встречи было также отмечено, что белорусская сторона удовлетворена итогами проведенного Госавиаслужбой Украины разбирательства, показавшего полную безосновательность ранее озвученных обвинений в адрес белорусских авиакомпаний, якобы нарушивших воздушное пространство Украины. Была выражена надежда на профессиональное и конструктивное взаимодействие авиационных властей двух стран", - подчеркнули в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

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