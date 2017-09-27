Имплементация "языковой статьи" закона будет уточнена в законе о среднем образовании

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявляет, что способы имплементации статьи закона "Об образовании" касательно языка обучения будут уточнены в законе "О среднем образовании".

"Эта статья будет уточнена и для реализации прописана в законе об общем среднем образовании", - сказала она на брифинге по результатам встречи с министром национального образования Румынии Ливиу Марьяном Попом (Liviu Marian Pop) в Киеве в среду.

По ее словам, проект данного закона уже разрабатывается.

Также, по ее словам, реализация "языковой статьи" будет предусмотрена в образовательных стандартах и учебных планах.

Министр подчеркнула, что любые изменения или уточнения в статью закона "Об образовании", которая касается языка обучения, могут быть внесены уже после выводов Европейской комиссии за демократию через право ("Венецианская комиссия").

Как сообщалось, в среду, 27 сентября, опубликован закон "Об образовании", 28 октября он вступит в силу

Закон среди прочего определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, английском, других официальных языках Европейского Союза.

Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.

Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании.