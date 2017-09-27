Политика

18:08 27.09.2017

Об ущербе от взрывов боеприпасов под Калиновкой пока говорить рано – нардеп Тетерук

Оценивать ущерб, нанесенный взрывами боеприпасов на складах Вооруженных сил Украины возле с.Калиновки (Винницкая обл.), можно будет после того, как прекратятся взрывы снарядов и появится доступ к складам, заявляет народный депутат из фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук.

"Об ущербе можно будет говорить после того, как взрывы будут прекращены, и можно будет анализировать нанесенный вред путем подсчетов, которые будут проведены на месте", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Нардеп отметил, что часть вооружения находится в подземных бетонированных помещениях, которые, по предварительной оценке, не повреждены.

"Но никто, ни одно должностное лицо, вам сейчас не скажет это наверняка, потому что там продолжаются взрывы снарядов, и работать там невозможно. Тем более провести оценку хранилищ, чтобы сделать хотя бы предварительные расчеты (ущерба – ИФ)", - пояснил А.Тетерук.

При этом нардеп подчеркнул, что должны быть привлечены к ответственности те лица, по чьей вине произошло это происшествие.

А.Тетерук назвал недопустимой ситуацию, когда снаряды взрываются не на линии боевых действий с врагом, а в украинском тылу.

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