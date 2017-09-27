Политика

17:51 27.09.2017

Пограничники не пустили в Украину евродепутата от венгерской партии "Йоббик"

Украинские пограничники не пустили в страну депутата Европарламента от венгерской партии "Йоббик" Кристину Морваи (Krisztina Morvai), которой Служба безопасности Украины ранее запретила въезд до июля 2019 года, сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян.

"Около 15 часов на Закарпатье на границе с Венгрией сотрудники Госпогранслужбы выявили и не пропустили в Украину венгерского политического деятеля, которому Служба безопасности Украины запретила въезд до июля 2019 года. Депутат Европарламента от венгерской радикальной партии "Йоббик" Морваи Кристина (Morvai Krisztina) прибыла в пункт пропуска "Лужанка", - написал О.Слободян на странице в Фейсбуке в среду.

По его данным, во время паспортного контроля пограничники выполнили поручение СБУ в отношении политика. Ей вручено решение об отказе в пересечении государственной границы с указанием правовых оснований по ограничению в праве въезда в Украину.

О.Слободян проинформировал, что по имеющейся информации К.Морваи в 2014 году посещала временно неподконтрольные территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) и выражала поддержку самопровозглашенным руководителям на этих территориях.

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