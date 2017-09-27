Политика

17:23 27.09.2017

Меджлис крымскотатарского народа будет требовать запрещения деятельности российских организаций в Украине

Меджлис крымскотатарского народа намерен в ближайшее время требовать прекращения деятельности российский организаций на территории Украины, заявляет его председатель, народный депутат Рефат Чубаров (фракция "Блок Петра Порошенко").

"На следующей неделе я буду ставить перед моими коллегами вопрос - а что у нас тут, в Украине, делает "Россотрудничество" (российский центр науки и культуры – ИФ) и аффилированные с ним организации? Почему у нас присутствуют российские организации, почему мы не можем их просто закрыть законом или другими решениями? Это, кстати, вопрос к Министерству иностранных дел"- сказал Р.Чубаров на пресс-конференции в среду в Киеве.

Он анонсировал, что Меджлис объявит о своих новых инициативах и будет просить правительство их поддержать.

"Если не будем находить (поддержку правительства – ИФ), будем просить ее у политиков. "Россотрудничество" России в Украине должно быть закрыто. Неужели это кому-то не понятно? Любые российские государственные структуры, которые работают на украинской территории, не имеют на это право. Это не понятно?", - подчеркнул Р.Чубаров.

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