Россия вправе апеллировать к договору о дружбе и стратегическом партнерстве с Украиной, поскольку де-юре он действует – Песков

Договор о дружбе и стратегическом партнерстве между Россией и Украиной де-юре остается в силе, апеллирование к действующему документу - нормальная практика, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя принятие Госдумой заявления в ответ на украинский закон "Об образовании".

"С юридической точки зрения, документ остается в силе, он не был денонсирован, соответственно, с правовой точки зрения, апеллирование к действующему документу де-юре является нормальной практикой", - сказал Д.Песков журналистам.

При этом он заметил, что более корректно было бы обратиться в Госдуму за разъяснениями.

Госдума в среду приняла заявление о недопустимости введения ограничений в Украине для получения образования на родных языках коренными народами и национальными меньшинствами. Заявление было принято в связи с подписанием президентом Украины Петром Порошенко поправок в закон "Об образовании", которые ограничивают возможность получения образования на родном языке для коренных народов и национальных меньшинств, в том числе для русских.