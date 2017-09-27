Будапешт может отозвать своего посла из Украины из-за закона об образовании

Посол Украины в Венгрии (1992-1998; 2006-2010) Дмитрий Ткач считает, что в случае, если ситуация с языковой нормой закона об образовании в Украине не будет разрешена, можно ожидать демаршей со стороны венгерского правительства, в т.ч. и отзыва посла.

"Венгрия, поскольку этот вопрос затрагивает не национальные интересы, обратилась в ООН, ОБСЕ, Совет Европы и будет доказывать, что Украина нарушила свои международные обязательства, внутреннее законодательство, и будет настаивать, чтобы Украина от этого 7-го пункта отказалась.... Можно ожидать чего угодно, например, отзыва посла - любых демаршей", - сказал дипломат на пресс-конференции в среду в Киеве.

По его словам, в соответствии с международным договором между Украиной и Венгрией от 1991 года, в частности ст.17 документа, стороны согласились обеспечить равные возможности для нацменьшинств обучаться на языке страны происхождения на всех уровнях обучения.

"По украинскому законодательству международные договора имеют верховенство перед внутренними законами Украины", - напомнил Д.Ткач.

Закон "Об образовании" опубликован в издании Верховной Рады "Голос Украины". Закон опубликован в №178-179 от 27 сентября. Согласно переходным положениям к закону, принятому Радой 5 сентября, он вступает в силу на следующий день после публикации, кроме некоторых положений.

Закон предусматривает повышение минимальной заработной платы учителей до 3 минимальных заработных плат, которое вступает в силу с 2018 года,а реализовываться должно поэтапно до 2023 года, однако Кабинету министров поручено предусмотреть ежегодное повышение должностного оклада педагога самой низкой квалификации до 4 прожиточных минимумов для трудоспособных пропорционально росту доходов государственного бюджета.

Закон определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин двумя и более языками – государственным, на английском языке, на других официальных языках Европейского Союза.

Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.

При этом представители нацменьшинств, которые начали обучение в школе до 2018 года, продолжают его получат по старым нормам, с постепенным увеличением количества предметов на украинском языке.

Закон предусматривает, что полное среднее образование будет длиться 12 лет и состоять из начального образования длительностью 4 года, базового среднего образования длительностью 5 лет, которое получается в гимназии, и профильного среднего образования длительностью 3 года, которое получается в лицее либо заведениях профессионального образования. Обучение в школе дети могут начинать в 6 или 7 лет (кроме детей с особыми образовательными потребностями).

Результаты обучения учеников после завершения каждого из уровней образования оцениваются путем государственной итоговой аттестации, которая может осуществляться в виде внешнего независимого оценивания и для учеников младшей школы осуществляется только с целью мониторинга.

Профильное среднее образование (старшие классы школы) может быть двух направлений - общеобразовательным и профессиональным.

Обучение учащихся по программам 12-летней школы для начального образования начинается 1 сентября 2018 года, для базового среднего образования - 1 сентября 2022 года и для профильного среднего образования - 1 сентября 2027 года.

Закон устанавливает необходимость обеспечить финансирование образования из госбюджета, местных бюджетов и источников, не запрещенных законом, в размере 7% ВВП.

Как сообщалось, Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании.