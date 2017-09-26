Климпуш-Цинцадзе: Экспертиза Совета Европы подтвердит, что закон об образовании не ограничивает права нацменьшинств в Украине

Принятый в Украине закон "Об образовании" не ограничивает прав национальных меньшинств на получение образования на родном языке и не нарушает международных обязательств Украины в соответствии конвенциями, к которым она приобщились, заявляет вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Уверена: экспертиза Совета Европы, за которой мы сами инициативно обращаемся, очень скоро это подтвердит, положив конец внешним манипуляциям вокруг этого важного вопроса нашей внутренней политики", - написала И.Климпуш-Цинцадзе на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

По ее словам, право на получение нацменьшинствами образования на родном языке предусмотрено в учреждениях дошкольного образования, в начальной школе, а также в средней, где ряд предметов будет преподаваться на языках нацменьшинств. "Речь о языке и литературе национального меньшинства (пп.6, п.1 ст.7 закона), одном или нескольких предметах на языках ЕС (де-факто – на языке национального меньшинства, п.4 ст.7 закона). В естественно-математическом цикле будут добавлены словари на языках меньшинств для параллельного изучения терминов на двух языках", - рассказала вице-премьер.

И.Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что Украина в течение всех лет после восстановления независимости гарантирует соблюдение прав всех нацменьшинств, однако ситуация, когда граждане Украины, закончив государственную школу, не умеют ни читать, ни писать, ни хотя бы говорить по-украински, является неприемлемой. "Это уже не о правах, а как раз о дискриминации. Такие выпускники лишены права выбора высшего образования, лишены возможностей выбора реализации себя в самых разнообразных отраслях, а, следовательно, обречены на маргинальное положение в обществе", - отметила она.

При этом вице-премьер высказала сожаление реакцией венгерской стороны на принятие закона. "Глубоко разочарована неоправданно эмоциональным и, как по мне, недальновидным заявлением МИДа Венгрии относительно закона Украины "Об образовании". Жаль, что не видно желания партнеров разобраться в сути и важных деталях", - написала И.Климпуш-Цинцадзе.

В связи с этим она подчеркнула, что "никто извне - ни на востоке, ни на западе - никогда не будет решать за нас, куда мы интегрируемся". "Хочу, если бы этот сигнал услышали все, кто считает, что, находясь под беспрецедентным информационным давлением, отбивая военную и экономическую агрессию, трансформируя себя из пост-советской республики в реальное государство, Украина поддастся на откровенный шантаж. Ежедневно мы платим очень высокую цену за свободу быть собой и право самим определять свое будущее, базируясь как раз на ценностном выборе. Отказаться от этого права сейчас, когда за него отдали жизнь тысячи украинцев, было бы преступлением против будущего не только Украины, а всего мира, который называется цивилизованным", - резюмировала И.Климпуш-Цинцадзе.

Как сообщалось, Министерство иностранных дел Венгрии заявило во вторник о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании.

25 сентября президент Украины П.Порошенко подписал закон Украины №2145-VІІІ "Об образовании", принятый Верховной Радой 5 сентября 2017 года. Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, английском, других официальных языках Европейского Союза. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявила, что Украина готова направить в Совет Европы на экспертизу языковую статью закона об образовании, чтобы подтвердить отсутствие нарушений международных обязательств.