Законопроект о реинтеграции Донбасса практически готов

Заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев сообщил, что законопроект о реинтеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей является "практически готовым".

"Законопроект практически готов, мы провели консультации с ключевыми партнерами, поэтому для них это не является сюрпризом. Этот проект является важным в контексте возможного развертывания миротворческой миссии на Донбассе, поскольку мы не хотим, чтобы Россия участвовала в этих операциях. Мы должны на законодательном уровне закрепить этот процесс. Я считаю, что он должен быть представлен и в парламенте, и как можно быстрее проголосован", - сказал он в эфире "Радио Свобода".

К.Елисеев считает, что данный документ отвечает обязательствам Украины по Минским соглашениям, и это будет способствовать политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Донбассе.