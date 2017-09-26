Политика

12:33 26.09.2017

Канада не готова к диалогу по безвизу с Украиной

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Канада не готова к активному диалогу о введении безвизового режима с Украиной и началу переговоров о "дорожной карте" по заключению такого соглашения.

"Я не вижу, чтобы была полная готовность канадской стороны принять участие в активном диалоге и уже разработать "дорожную карту", как можно отменять визы в отношении Украины", - сказала она в ходе брифинга в Киеве во вторник.

По словам вице-премьера, вопрос введения безвизового режима с Канадой не является бесперспективным, однако требует нескольких лет.

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