ООН призывает РФ прекратить судить за совершенные до оккупации Крыма действия

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) призывает Россию прекратить судить людей за действия, совершенные до оккупации ею Крыма, и прекратить применение пыток, в том числе так называемой карательной медицины.

"Прекратить практику ретроактивного применения уголовного законодательства к деяниям, совершенным до оккупации Крыма, и воздерживаться от использования правоохранительных органов и системы правосудия в качестве инструментов политического давления и запугивания оппонентов", - говорится в рекомендациях властям России, которые содержатся в отчете Управления Верховного комиссара за период с 22 февраля 2014 года по 12 сентября 2017 года.

ООН призывает Россию соблюдать права человека в отношении всех лиц, живущих в Крыму, и выполнять обязательства, возложенные на оккупационное государство в соответствии с международным гуманитарным правом, обеспечить свободу передвижения в Крым и из него, прекратить депортацию жителей Крыма и их призыв в армию.

Кроме того, рекомендации содержат пункт о необходимости обеспечить доступ всех жителей Крыма, в том числе тех, которые не имеют паспортов России, к занятости, лечению, имуществу и государственным услугам.

Российским властям рекомендовано обеспечить надлежащий и беспрепятственный доступ международных миссий по наблюдению за ситуацией с правами человека и правозащитных неправительственных организаций в Крым согласно с резолюцией Генеральной ассамблеи ООН 71/205.

"Применять в Крыму украинские законы согласно с резолюцией Генеральной ассамблеи ООН 68/262 и 71/205", - говорится в отчете.

УВКПЧ ООН призывает РФ обеспечить право жителей Крыма на справедливое правосудие и защитить право адвоката на выполнение своих профессиональных функций в обстановке, свободной от запугивания, притеснений или неоправданного вмешательства.

Рекомендуется также прекратить практику получения признания вины от лиц, содержащихся под стражей, с помощью угроз, пыток или жестокого обращения, и воздерживаться от принудительного помещение в психиатрическое учреждения.

Россию призывают обеспечить предоставление надлежащей медицинской помощи всем лицам, содержащимся в местах лишения свободы, независимо от их гражданства и любых других оснований.