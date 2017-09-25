В ООН рекомендуют Украине снять ряд ограничений свободы передвижения с Крымом

В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) рекомендуют властям Украины использовать все возможные средства для защиты прав своих граждан в оккупированном Крыму, снять лишние ограничения для свободы въезда/выезда на полуостров, упростить для живущих там граждан Украины доступ к получению документов, образования и другим подобным услугам.

"УВКПЧ рекомендует правительству Украины все доступные юридические и дипломатические средства для содействия и обеспечения реализации прав человека для жителей Крыма. Расследовать в пределах возможностей нарушения и злоупотребления правами человека в Крыму, а также нарушения, совершенные на материковой части Украины в связи с "гражданской блокадой" Крыма", - говорится в докладе о ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму, опубликованном на сайте офиса Верховного комиссара ООН по правам человека.

В ООН призывают Украину убрать все "ненужные" ограничения свободы передвижения в Крым и из Крыма, и обеспечить, чтобы периметр заминированной территории вблизи контрольных пунктов въезда-выезда "Каланчак" и "Чаплынка" в Херсонской области был виден и хорошо защищен.

"Рекомендуется упростить доступ к документам о гражданском положении, образовании и другим государственным услугам для жителей Крыма и внутренне перемещенных лиц", - указывается в докладе.

В УВКПЧ ООН также рекомендуют поддерживать диалог между омбудсменами Украины и РФ для содействия добровольной передаче украинских заключенных, которые содержатся в Крыму, в пенитенциарные учреждения на материковой части Украины.