Политика

14:39 25.09.2017

ООН призывает РФ обеспечить возможность обучения на украинском языке в Крыму

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) призывает Россию обеспечить возможность обучения на украинском языке, развития культуры украинцев и крымских татар в Крыму.

"Обеспечить наличие образования на украинском языке", - говорится в рекомендациях властям России, которые содержатся в отчете Управления Верховного комиссара за период с 22 февраля 2014 года по 12 сентября 2017 года.

ООН призывает Россию разрешить всем этническим общинам в Крыму, в том числе крымским татарам и украинцам, поддерживать и развивать свою культуру, традиции и самобытность и отмечать праздники.

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