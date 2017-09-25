Политика

14:29 25.09.2017

ООН призывает РФ прекратить использовать обвинения в экстремизме и терроризме для преследования свободы слова в Крыму

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) призывает Россию прекратить использовать обвинения в экстремизме и терроризме для преследования свободы слова в Крыму.

"Прекратить применение законодательства об экстремизме, терроризме и сепаратизме для криминализации свободы слова и мирного поведения и освободить всех арестованных и обвиняемых в выражении несогласия, в том числе относительно статуса Крыма", - говорится в рекомендациях к властям России, которые содержатся в отчете Управления Верховного комиссара за период с 22 февраля 2014 года по 12 сентября 2017 года.

ООН призывает Россию разрешить создание в Крыму независимых и плюралистических средств массовой информации, в том числе тех, которые представляют национальные меньшинства, и воздерживаться от юридических и административных препятствий при их регистрации или деятельности.

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