Гриневич встретится с министром человеческих ресурсов Венгрии в октябре для обсуждения закона об образовании

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич проведет встречу с главой Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтаном Балогом, не в понедельник, а в октябре, для обсуждения, в том числе закона "Об образовании", сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ведомства.

"Министерство образования и науки Украины получило копию письма с предложением о встрече министра образования и науки Украины Лилии Гриневич и министра человеческих ресурсов Венгрии Золтана Балога в пятницу, 22 сентября 2017 года, в 19:30 на ящик международного отдела Минобразования. Таким образом, фактически копия письма была получена сегодня, 25 сентября 2017 года", - сообщили агентству в Минобразования.

В пресс-службе отметили, что поскольку министр не планировала поездку в Закарпатье и в понедельник, 25 сентября, физически находится в Киеве, "к сожалению, она не сможет встретиться с господином Золтаном Балогом.

"Уже предусмотрена встреча Лилии Гриневич с министром человеческих ресурсов Венгрии в октябре по предварительным договоренностям между сторонами", - сообщили в Минобразования.

В ходе встречи, среди прочего, стороны планируют обсудить и закон "Об образовании", принятый Верховной Радой Украины 5 сентября.

Ранее З.Балог просил о личной встречи с Л. Гриневич 25 сентября, в ходе его визита в Закарпатье для обсуждения закона "Об образовании".

Как сообщалось, Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин двумя и более языками – государственным, на английском языке, на других официальных языках Европейского Союза.

Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.

19 сентября председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал принятый ранее парламентом закон "Об образовании" и передал на подпись президенту Украины.