Политика

02:05 24.09.2017

Порошенко обсудил с депутатами Канады ужесточение санкций против России

В рамках рабочего визита в Канаду президент Украины Петр Порошенко провел встречу с членами канадской парламентской группы дружбы с Украиной во главе с Борисом Вжесневским.

Как сообщает в ночь на воскресенье пресс-служба главы Украинского государства, П.Порошенко поблагодарил за поддержку депутатами канадского парламента территориальной целостности Украины. "Мы рассчитываем на вашу дальнейшую участие в развитии украинско-канадского стратегического партнерства", - сказал он.

Собеседники обсудили вопросы оживления экономического сотрудничества и создание "дорожной карты" для предоставления Канадой безвизового режима украинцам.

Участники встречи также обсудили ужесточение санкций против России.

"Кроме того, были скоординированы действия для информирования мира по сталинскому Голодомору, который был геноцидом украинского народа, а также распространению правды о российской агрессии против Украины", - говорится в сообщении.

В пресс-службе главы государства также проинформировали, что канадские депутаты приветствовали решение президента об открытии консульства Украины в Эдмонтоне.

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