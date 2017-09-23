Политика

10:47 23.09.2017

Трамп хочет найти общий язык с Россией, но для этого Москва должна изменить поведение - Волкер

Президент США Дональд Трамп готов выстроить позицию в отношениях с Россией, опираясь на принципы безопасности и защиты национальных интересов Америки, заявил спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Я думаю, что президент Трамп готов выстроить сильную позицию. Эта позиция базируется на трех факторах: поддержке существующих правил игры, поддержке общих принципов безопасности и защите национальных интересов США", - отметил дипломат в интервью еженедельному изданию "Зеркало недели. Украина" (ZN.UA), опубликованном в субботу.

Вместе с тем, по словам К.Уолкера, такую позицию не следует рассматривать как антироссийскую.

"Разве что Россия сделает выбор в пользу того, чтобы стать антагонистом Соединенных Штатов. Президент Трамп, собственно, хочет того, о чем и заявлял, - найти общий язык с Россией. Но для этого сама Россия должна изменить поведение, к которому она уже привыкла", - подчеркивает он.

Дипломат отметил, что за последние полтора года функционирования предыдущей американской администрации, российские власти немного привыкла к тому, что ей многое сходит с рук.

"Во время последних президентских выборов в США они не скрывали своих ожиданий: новую администрацию возглавит человек, который славится своим мастерством заключать сделки, и с ним можно будет легко договориться. Впрочем, этого не произошло", - констатировал спецпредставитель США.

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