Введение миротворцев ООН на Донбасс обеспечит условия для местных выборов в ОРДЛО - Волкер

Введение миротворческих сил ООН на Донбасс позволит обеспечить условия для проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), заявил спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Это одна из причин торможения Минского процесса: с одной стороны, есть договоренность провести выборы, с другой - в нынешних условиях их проведение нереально. Если будет найден приемлемый путь привлечения международных миротворческих сил, тогда появится безопасный инструмент, средство физического контроля территории. При таких условиях, в условиях эффективного международного мониторинга, организация местных выборов возможна", - сказал К.Волкер в интервью еженедельному изданию "Зеркало недели. Украина" (ZN.UA), опубликованном в субботу.

По его словам, проведение выборов невозможно, пока Украина не получит необходимого доступа к территории. Кроме того, для проведения выборов необходимо решить ряд вопросов, связанных с организацией избирательного процесса: четко определить, кто имеет право проголосовать, как вернуть внутренне перемещенных лиц и дать им возможность участвовать в выборах.

"И, наверное, это должно быть нечто большее, чем одни выборы, чем просто одномоментное голосование. Это должно быть серия выборов", - предположил К.Уолкер.

Дипломат отметил, что помощь миротворцев в обеспечении безопасности позволит рассчитывать на то, что российские войска уйдут с территории Донбасса.

"Итак, появятся пространство и время для осуществления необходимых политических шагов. А это, в свою очередь, позволит дойти до конца Минских соглашений", - подчеркнул он.