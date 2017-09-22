Нардепов исключили из Аграрной партии за членство в парламентской фракции БПП

Народных депутатов Александра Бакуменко и Леонида Козаченко исключили из членов Аграрной партии за пребывание в рядах парламентской фракции "Блок Петра Порошенко".

"За это только что проголосовал политсовет партии. В соответствии с решением политсовета от 21 апреля 2017 года о недопустимости пребывания своих членов в провластных фракциях народные депутаты до 30 апреля должны были выйти из коалиции. Ни Александр Бакуменко, ни Леонид Козаченко из фракции БПП не вышли", - сообщается на странице партии в соцсети Facebook в пятницу.

В сообщении отмечается, что на заседание политсовета партии лишь Л.Козаченко, однако его аргументы об отказе выйти из коалиции из-за того, что тогда по закону придется сложить депутатский мандат, оказались недостаточно убедительными для большинства членов политсовета.

"Во время дискуссии раздавались обвинения партийцев, что народные депутаты не боролись вместе с ними против внедрения дикого рынка земли, не отстаивали спецрежим НДС и не поддерживают позицию партии", - говорится в сообщении.