Премьер Молдовы попросил США о содействии принятию ГА ООН резолюции о выводе российских сил из Приднестровья

Премьер-министр Молдовы Павел Филип на встрече с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Томасом Шенноном "на полях" Генассамблеи ООН в Нью-Йорке попросил поддержать резолюцию о выводе российских войск с территории республики, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе молдавского правительства.

П.Филип отметил, что правительство Молдовы инициировало процедуру внесения в повестку дня 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН пункта под названием "Вывод иностранных военных сил с территории Республики Молдова".

"Мы просим США поддержать и содействовать принятию Генеральной ассамблеей ООН резолюции о выводе иностранных военных сил с территории страны", - заявил П.Филип.

Согласно сообщению правительства, на встрече также обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и возможности активизации стратегического диалога Молдова-США путем проведения совещаний на уровне координаторов и отраслевых рабочих групп.

Премьер выразил благодарность за оказываемую США помощь Молдове, которая способствовала "не только модернизации государства во благо граждан, но и повышению их уверенности в прозападном направлении развития страны". В сообщении отмечается, что на встрече основное внимание было уделено двустороннему диалогу между Молдовой и Соединенными Штатами Америки.

В свою очередь, Т.Шеннон призвал правительство продолжить в Молдове внедрение реформ, "направленных на модернизацию страны и повышение качества жизни ее граждан".

В конце августа постоянный представитель Молдовы при ООН Виктор Морару сообщил, что Кишинев обратился в ООН с просьбой включить вопрос о выводе войск России из Приднестровья в повестку дня ближайшей сессии Генассамблеи. Посла Молдовы в Москве Андрея Негуцу вызвали в МИД РФ, где заявили, что этот шаг Кишинева "является недружественным и провокационным", призвав Кишинев отказаться от этого намерения.

На прошлой неделе ряд СМИ сообщил, что включение вопроса о выводе российских войск из Приднестровья не будет рассматриваться по согласованию Кишинева и Москвы. На этой неделе министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы опровергло эту информацию.

МИДЕИ Молдовы утверждает, что запрос Кишинева о включении этого вопроса в повестку дня Генассамблеи "стоит в списке дополнительных вопросов повестки Генассамблеи и будет рассмотрен на одном из октябрьских заседаний сессии".