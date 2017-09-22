Политика

12:58 22.09.2017

США готовы поддержать Украину в сфере военно-технического сотрудничества – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о готовности США поддержать Украину в сфере военно-технического сотрудничества.

"У нас была очень продуктивная дискуссия… У нас есть четкая приверженность со стороны наших американских партнеров, я не говорю о Javelin, поскольку подобное оружие мы производим сами, но мы говорим о военном радиооборудовании, которое должно повысить эффективность наших Вооруженных сил и спасти жизнь наших сил, увеличить цену, которую заплатит Путин, если решит атаковать позиции наших сил", - сказал глава Украинского государства в интервью американскому телеканалу Fox News, говоря о помощи США Украине.

Президент Украины добавил, что на данный момент сложно прогнозировать действия президента России Владимира Путина, поскольку именно он является инициатором аннексии Крыма и разрушил механизм мировой безопасности.

"Секретарь Мэттис, как и сегодня, президент Трамп, заявил, что США готовы поддержать Украину, в том числе путем военно-технического сотрудничества", - сказал П.Порошенко, отвечая на вопрос о том, получил ли он в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом заверения в готовности предоставить оружие Украине.

Президент Украины подчеркнул, что в переговорах речь не идет о летальном, а только об оборонительном вооружении.

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Интерфакс-Украина
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