Порошенко: США поддержали предложение Украины о введении миротворцев на Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что США полностью поддержали предложения Украины по введению миротворческой миссии на оккупированную часть Донбасса.

"Важная позиция, что США полностью поддержали предложения Украины, мои предложения, которые были озвучены еще в 2015 году, относительно размещения на востоке Украины, на оккупированной территории, миротворцев с мандатом Совета безопасности ООН", - сказал П.Порошенко журналистам после встречи с президентом США Дональдом Трампом в четверг в Нью-Йорке.

При этом он особо подчеркнул: "Украинская позиция предусматривает распространение этого мандата на всю оккупированную территорию востока Украины, включая неконтролируемый участок украинско-российской границы, что исключит проникновение российских войск, российского вооружения, российской амуниции и на самом деле будет служить делу мира".

П.Порошенко указал, что стороны согласовали позицию о необходимости скорейшего установления мира в регионе.

"Это то, чего я хочу как президент Украины, и это то, в чем нас поддерживают ключевые государства мира. И это чрезвычайно важно", - подытожил глава Украинского государства.