Политика

18:55 21.09.2017

Порошенко: на встрече с Трампом удалось обсудить все вопросы в сфере безопасности

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке удалось обсудить все вопросы в сфере безопасности.

"Чрезвычайно важно, что есть совместное видение нового качества сотрудничества в вопросе безопасности. Мы детально обсудили все направления расширения этого сотрудничества, начиная от сотрудничества с военной академией West-Point и заканчивая сотрудничеством с Минобороны США и другими институтами", - сказал П.Порошенко журналистам после встречи с Д.Трампом в четверг в Нью-Йорке.

При этом глава украинского государства отметил, что встреча продолжалась около часа и была очень продуктивной.

"Мы почувствовали настоящее плечо нашего друга и партнера, и могу сказать, что я, как президент, чрезвычайно доволен текущим уровнем сотрудничества, который является беспрецедентным", - подчеркнул П.Порошенко.

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