Закарпатский облсовет просит ветировать или вернуть в Раду с правками новый законопроект "Об образовании"

Закарпатский областной совет на заседании в четверг поддержал 38 голосами из 56 обращение к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой наложить вето на принятый парламентом закон Украины "Об образовании" или вернуть его в Верховную Раду Украины с правками, сообщается на сайте облсовета.

"Закарпатье - многонациональная область, у нас положения Европейской хартии региональных языков применяются сразу к трем языкам - румынскому, словацкому и венгерскому. Поэтому вполне понятно, что Закарпатский областной совет, который обязан представлять интересы всех без исключения жителей области, не может бездействовать и должен сделать все возможное для защиты прав представителей национальных меньшинств, которые живут на Закарпатье, являются законопослушными гражданами Украины и стремятся в полном объеме владеть государственным языком", - подчеркнул председательствующий на заседании Михаил Ривис.

Он напомнил, что 7 декабря 2016 года облсовета уже поддерживал обращение о внесении предложений в отдельные статьи законопроекта "Об образовании" №3491-д, а именно включении нормы, которая бы давала представителям нацменьшинств право на обучение на родном языке вместе с украинским языком в государственных и коммунальных учреждениях дошкольного и общего среднего образования в местах их компактного проживания.

М.Ривис отметил, что принятие Верховной Радой 5 сентября нового закона "Об образовании", по убеждению представителей 4-х фракций областного совета, ограничивает права всех национальных меньшинств на обучение на родном языке, а сам закон противоречит Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, закону "О национальных меньшинствах в Украине" и международным договорам, заключенным Украиной с Молдовой, Румынией, Венгрией.

Представители партии "Единый центр" отказались участвовать в голосовании, а "Батькивщины" - отказались, обосновав свое решение. Депутат Андрей Шекета отметил высокое качество закона, в который было внесено 196 поправок от разных политических сил, однако ни одной - от венгров. Поэтому, по его словам, чтобы не отправлять хороший закон в небытие из-за ст.7, необходимо отправить его на экспертизу в Венецианскую комиссию.

Как сообщалось, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин двумя и более языками – государственным, на английском языке, на других официальных языках Европейского Союза.

Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.