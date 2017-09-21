Большинство украинцев не одобряют работу Порошенко, Гройсмана и Парубия на их должностях

Более 74% украинцев не одобряют работу президента Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана, председателя Верховной Рады Андрея Парубия на занимаемых ими должностях, около двух третей считают, что ситуация в Украине идет в неправильном направлении, свидетельствуют результаты опроса.

Согласно опросу, проведенному центром социальных исследований "София", 45,6% респондентов категорически не одобряют работу П.Порошенко на посту президента, 29% скорее не одобряют, 18,1% скорее одобряют и 3,4% полностью одобряют.

Работу В.Гройсмана на посту премьер-министра полностью не одобряют 45,7%, скорее не одобряют 28,5%, скорее одобряют 17,9% и полностью одобряют 2,9% респондентов.

Категорически не одобряют работу А.Парубия 49,3% опрошенных, 24,9% скорее не одобряют, 14,3% скорее одобряют, 2,8% полностью одобряют.

Также 37,8% украинцев, принявших участие в опросе, считают, что дела в Украине однозначно идут в неправильном направлении, 24,5% - скорее в неправильном направлении, 15,9% считают, что ситуация в Украине развивается скорее в правильном и 3,9% - что однозначно в правильном направлении. При этом 12,8% отметили, что Украина развивается и в правильном, и в неправильном направлении одновременно.

Главной задачей, которую необходимо решать в настоящее время в Украине, респонденты считают урегулирование конфликта на Донбассе (59,1%), борьбу с коррупцией (41,5%), снижение тарифов на услуги ЖКХ (36,1%), снижение цен на продукты и потребительские товары (30,6%), увеличение пенсий (22,9%), борьбу с безработицей (20,3%), улучшение социальной защиты населения (19,2%), открытие новых предприятий, производств (16,1%), нормализацию отношений с Российской Федерацией (10,8%), отмену депутатской неприкосновенности (10,4%), реформирование судебной системы (7,4%), укрепление экономических и политических связей с Европой (5,7%).

Согласно опросу, 68,3% украинцев не поддерживает проведение активных боевых действий с целью возвращения Украине неподконтрольных территорий Донбасса и 22,7% поддерживают такой вариант, даже если это приведет к конфликту с Россией.

Кроме того, 38,2% опрошенных считают, что урегулирование конфликта на Донбассе должно произойти путем возвращение территорий, подконтрольных так называемым ДНР и ЛНР, в состав Украины, как это было до 2014 года. 18,3% респондентов считают, что неподконтрольные территории Донбасса должны получить особый статус и широкую автономию на государственной части Украины. 13,1% считают, что Украина должна отгородиться от оккупированных территорий Донбасса, а они – остаться непризнанными республиками. 12,7% считают, что так называемые ДНР и ЛНР должны провести референдум под контролем международных наблюдателей, и жители этих территорий должны сами решить, как они хотят дальше жить. 5,2% считают, что Украина должна официально признать "независимость" ДНР и ЛНР в рамках тех "границ", которые сложились в настоящий момент. И только 1,1% считает, что конфликт должен решиться путем вхождения неподконтрольных территорий Донбасса в состав Российской Федерации.

Данный опрос проводился с 4 по 13 сентября во всех регионах Украины, кроме неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма. Было опрошено 2111 респондентов, статистическая погрешность не превышает 2,2%.