Тимошенко, Порошенко и Бойко - лидеры электоральных симпатий украинцев

Семь украинских партий имеют шансы попасть в Верховную Раду на ближайших выборах, а фаворитами среди кандидатов в президенты являются лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, действующий президент Украины Петр Порошенко и руководитель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко.

Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром социальных исследований "София", если бы сейчас в Украине проходили парламентские выборы, то партия "Батькивщина" набрала бы 12% голосов избирателей, "Оппозиционный блок" - 11,2%, "Блок Петра Порошенко "Солидарность" - 10,5%, "Самопомич" - 7,1%, "Радикальная партия Ляшко" - 6,4%, партия "За життя" - 5,9%, партия "Гражданская позиция" - 5,3%.

Также шансы преодолеть пятипроцентный барьер есть у партии "Свобода", за которую готовы голосовать сейчас 4,6%, партия "Рух новых сил" Михаила Саакашвили имеет поддержку 3,6% среди тех респондентов, кто намерен на данный момент принимать участие в парламентских выборах.

36,4% опрошенных точно намерены голосовать на ближайших парламентских выборах в Украине. 34,5% точно не уверены, но склоняются к тому, чтобы участвовать в выборах. 18% точно не будут голосовать и 8,5% процента не уверены, но скорее всего не будут участвовать в выборах.

Вместе с тем, если бы сейчас в Украине проходили выборы президента страны, то наилучшие шансы выйти во второй тур имели бы Ю.Тимошенко (13,5%), П.Порошенко (12,8%) и Ю.Бойко (11,2%).

Рейтинг остальных потенциальных кандидатов в президенты, согласно данному опросу, составляет менее 7%: за Олега Ляшко готовы проголосовать 6,6% избирателей, за одного из лидеров партии "За життя", внефракционного нардепа Вадима Рабиновича - 6,2%, за лидера "Самопомочи", мэра Львова Андрея Садового – 5,4%, за лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко - 5,3%, за М.Саакашвили - 4,2%, за лидера партии "Свобода" Олега Тягнибока - 3,1%, за певца Святослава Вакарчука – 2,7%, за внефракционного нардепа Дмитрия Яроша - 1,5% за премьер-министра Владимира Гройсмана - 1,1%, за мэра Киева Виталия Кличко - 1% респондентов.

Данный опрос проводился с 4 по 13 сентября во всех регионах Украины, кроме неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма. Было опрошено 2111 респондентов, статистическая погрешность не превышает 2,2%.