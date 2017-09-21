Политика

09:48 21.09.2017

Украина предложила руководству ЕС новые инициативы по стратегическому видению долгосрочного сотрудничества

Украина уже внесла на рассмотрение руководству Европейского Союза новые инициативы относительно стратегического видения долгосрочного сотрудничества, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Как "дорожную карту" реформ я рассматриваю Соглашение об ассоциации. Этот объемный документ – моя настольная книга. Но наши амбиции намного дальше. Украинская сторона уже внесла на рассмотрение руководству Евросоюза новые инициативы относительно стратегического видения долгосрочного сотрудничества. Это и присоединение к Таможенному союзу ЕС, это и присоединение к Энергетическому союзу, к совместному авиационному пространству и единому цифровому рынку", - сказал П.Порошенко в своем видеообращениии на открытии Украинского финансового форума в Одессе в четверг.

Он отметил, что реализация этих инициатив превратит восточную границу Украины фактически в восточную границу Евросоюза – Украина секторально приблизится к членству в ЕС.

"В результате такой стратегии мы максимально приблизимся к критериям членства в Евросоюзе. Украина секторально интегрируется с ЕС, почти как любая другая страна Евросоюза. Думаю, что это важные ориентиры для вашего долгосрочного бизнес-планирования. Итак, готовьте деньги и приходите первыми в страну, которая на наших глазах становится частью единого квропейского рынка", - сказал президент.

Ukrainian Financial Forum проходит 21-22 сентября в Одессе. В нем принимают участие лидеры рынка Украины, международные и украинские эксперты, инвесторы и представители власти.

Организатором форума выступает инвестиционная группа ICU. Соорганизаторы - Киевская школа экономики (KSE), партнеры - Bloomberg и USAID, с участием АУФТ.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Мэй на Генассамблее ООН: "Отдельные страны" через посредников поддерживают мировой терроризм и сепаратистов на Донбассе

Порошенко призвал усилить международный режим деоккупации Крыма, создать международную группу друзей украинского Крыма

Порошенко призвал все государства-члены ООН признать голодомор в Украине актом геноцида

Украина призывает Совбез ООН расследовать возможную внешнюю помощь Северной Корее для разработки ядерных и ракетных программ

Мандат миротворцев ООН на Донбассе должен включать украинско-российскую границу, а в контингент не могут входить представители агрессора

ПОСЛЕДНЕЕ

В Нью-Йорке Климкин провел переговоры с главами внешнеполитических ведомств Германии и Аргентины – МИД

Порошенко: вопрос освобождения заложников зашел в тупик, на территории РФ 16 украинских политзаключенных

Кремль сознательно избрал тактику усиления человеческих страданий, Крым превратился в территорию репрессий

Россия продолжает угрожать суверенитетам соседних стран, заявил вице-президент США

Украина полностью поддерживает усилия генсека ООН по разработке и осуществлению всеобъемлющей программы реформ ООН

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/
РЕКЛАМА