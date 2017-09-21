Украина предложила руководству ЕС новые инициативы по стратегическому видению долгосрочного сотрудничества

Украина уже внесла на рассмотрение руководству Европейского Союза новые инициативы относительно стратегического видения долгосрочного сотрудничества, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Как "дорожную карту" реформ я рассматриваю Соглашение об ассоциации. Этот объемный документ – моя настольная книга. Но наши амбиции намного дальше. Украинская сторона уже внесла на рассмотрение руководству Евросоюза новые инициативы относительно стратегического видения долгосрочного сотрудничества. Это и присоединение к Таможенному союзу ЕС, это и присоединение к Энергетическому союзу, к совместному авиационному пространству и единому цифровому рынку", - сказал П.Порошенко в своем видеообращениии на открытии Украинского финансового форума в Одессе в четверг.

Он отметил, что реализация этих инициатив превратит восточную границу Украины фактически в восточную границу Евросоюза – Украина секторально приблизится к членству в ЕС.

"В результате такой стратегии мы максимально приблизимся к критериям членства в Евросоюзе. Украина секторально интегрируется с ЕС, почти как любая другая страна Евросоюза. Думаю, что это важные ориентиры для вашего долгосрочного бизнес-планирования. Итак, готовьте деньги и приходите первыми в страну, которая на наших глазах становится частью единого квропейского рынка", - сказал президент.

Ukrainian Financial Forum проходит 21-22 сентября в Одессе. В нем принимают участие лидеры рынка Украины, международные и украинские эксперты, инвесторы и представители власти.

Организатором форума выступает инвестиционная группа ICU. Соорганизаторы - Киевская школа экономики (KSE), партнеры - Bloomberg и USAID, с участием АУФТ.