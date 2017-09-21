Политика

07:24 21.09.2017

Мэй на Генассамблее ООН: "Отдельные страны" через посредников поддерживают мировой терроризм и сепаратистов на Донбассе

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что поддержка терроризма в мире, в частности сепаратизма на Донбассе со стороны других стран ставит под сомнение международные правила.

"Страны, которые поддерживают террористов в Украине или такие группы, как "Хезболла", ставят под сомнение те же правила и международные системы по защите мирового сообщества от опасностей военных конфликтов", – заявила Т.Мэй во время выступления на 72-й Генеральной ассамблеи ООН.

По ее словам, терроризм, конфликты и нестабильность во всем мире определяются действиями отдельных стран через посредников.

"Все мы должны решить, будем действовать на уровне ответственности друг перед другом. Я говорю о роли ООН в деле противостояния терроризму. Это та работа, где мы страны-члены несем критически важную ответственность, где сама ООН не справится. Терроризм, конфликты и нестабильность, которые мы видим во всем мире, это во многих смыслах определяется действиями отдельных стран через посредников. В частности, поддержка так называемых сепаратистов в Украине, для того, чтобы дестабилизировать восточные границы, – все это ставит под сомнение международные правила", – отметила Т.Мэй.

Она подчеркнула, что Соединенное Королевство будет решительно нести ответственность по обеспечению безопасности "друзей и союзников".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Украина предложила руководству ЕС новые инициативы по стратегическому видению долгосрочного сотрудничества

Порошенко призвал усилить международный режим деоккупации Крыма, создать международную группу друзей украинского Крыма

Порошенко призвал все государства-члены ООН признать голодомор в Украине актом геноцида

Украина призывает Совбез ООН расследовать возможную внешнюю помощь Северной Корее для разработки ядерных и ракетных программ

Мандат миротворцев ООН на Донбассе должен включать украинско-российскую границу, а в контингент не могут входить представители агрессора

ПОСЛЕДНЕЕ

В Нью-Йорке Климкин провел переговоры с главами внешнеполитических ведомств Германии и Аргентины – МИД

Порошенко: вопрос освобождения заложников зашел в тупик, на территории РФ 16 украинских политзаключенных

Кремль сознательно избрал тактику усиления человеческих страданий, Крым превратился в территорию репрессий

Россия продолжает угрожать суверенитетам соседних стран, заявил вице-президент США

Украина полностью поддерживает усилия генсека ООН по разработке и осуществлению всеобъемлющей программы реформ ООН

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
поплавки для рыбалки на price.ua
РЕКЛАМА