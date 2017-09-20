Политика

18:44 20.09.2017

Россия продолжает угрожать суверенитетам соседних стран, заявил вице-президент США

Россия продолжает ставить под угрозу суверенитеты соседей в Восточной Европе, заявил вице-президент США Майк Пенс в среду.

"В Восточной Европе Россия продолжает угрожать суверенитетам соседей, стремясь к изменению международных границ", - сказал он, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

"Как президент Трамп отметил накануне, мы вновь стоим перед теми, кто угрожает нам хаосом, смятением и террором, а также стремится подорвать суверенитет, процветание и безопасность - то, что президент называет основами мира", - заявил вице-президент США.

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