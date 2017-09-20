Украине нужно миротворческое плечо ООН из-за развязанной Россией вооруженной агрессии

Украина нуждается в помощи миротворцев Организации объединенных наций (ООН) из-за развязанной в 2014 году вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, заявил глава Украинского государства Петр Порошенко.

"Наши (украинские – ИФ) "голубые каски" участвовали в операциях ООН во всем мире. Во многих случаях они были главным игроком, который позволил достигнуть мира – и в Балканах, и в Африке. … Сегодня и нам пришло время опереться на миротворческое плечо ООН", - заявил П.Порошенко, выступая на заседании Совбеза ООН в среду в Нью-Йорке.

Он напомнил, что участие Украины в миротворческой деятельности ООН не прекратилось даже в разгар вооруженного нападения на страну со стороны Российской Федерации.

"Как вам хорошо известно, в 2014 году Россия развернула вооруженную агрессию против Украины и оккупировала часть нашей территории. Российский лейтмотив, что "нас там нет", не выдерживает никакой критики", - подчеркнул П.Порошенко, отметив, что есть неопровержимые факты того, что Россия создает, руководит и спонсирует террористов, действующих на Донбассе.

В подтверждение своих слов, президент Украины продемонстрировал военные билеты военнослужащих ВС РФ. "П.Порошенко продемонстрировал в Совбезе ООН военные билеты российских захватчиков", - написал его пресс-секретарь Святослав Цеголко в Твиттер.

Говоря о принципах развертывания такой миссии на Донбассе, президент повторил, что путь к эффективному поддержанию мира в регионе, а, в конечном итоге, к урегулированию – "заключается в безусловном выводе из Украины всех иностранных военнослужащих, наемников, их оружия и техники".

Кроме того, отметил глава государства, необходимо обеспечить надежный международный контроль над временно неконтролируемой частью украинско-российской государственной границы.

"Это ключ, поскольку не может быть успеха в установлении мира на Донбассе, не помешав российским войскам, оружию, снаряжению и наемникам продолжать проникать на Донбасс", - подчеркнул П.Порошенко.