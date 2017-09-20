Политика

11:53 20.09.2017

Депутаты Одесского горсовета решили перенести сессию из-за беспорядков под мэрией

Депутаты Одесского городского совета приняли решение перенести сессию из-за беспорядков под зданием мэрии.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующее решение проголосовали 57 депутатов после консультаций мэра Одессы Геннадия Труханова с главами депутатских фракций собрания.

Время продолжения сессии пока не известно.

Как сообщалось, от 300 до 500 человек собрались под зданием Одесского горсовета в среду. Несколько раз собравшиеся предпринимали попытки войти в здание горсовета, однако не смогли этого сделать из-за препятствий со стороны правоохранителей, которые оцепили горсовет. В результате возникли несколько потасовок, во время которых полицейский задержали несколько активистов проукраинских организаций.

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