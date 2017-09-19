Порошенко и Трамп обсудят увеличение поддержки Вашингтоном Украины и продолжение санкций против РФ

Увеличение поддержки США, украинские реформы и продолжение санкций против России станут предметом встречи президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа, считает вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Что касается двусторонних отношений, то уже есть увеличение, заложенное в бюджет США на следующий год, относительно оборонной поддержки Украины. Я думаю, особенно в контексте реализации бюджетных возможностей будет состоять разговор Порошенко с Трампом", - сказала она, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" во вторник в Киеве.

По мнению И.Климпуш-Цинцадзе, "речь будет идти с точки зрения украинских реформ и экономического сотрудничества, которое существенно расширяется".

"Речь также будет идти о продлении санкций против России, которые были приняты на уровне как Конгресса, так и президента США. У нас есть очень хорошая динамика с момента первой встречи президентов в июне", - подчеркнула она.